Dawid Szustak (28) vermist sinds 26 augustus en voor het laatste gezien in Utrecht

De 28-jarige Dawid Szustak is sinds 26 augustus vermist en hij is voor het laatst gezien in Utrecht. Zijn familie is naarstig op zoek naar hem. Op verschillende plekken in de stad zijn posters opgehangen en er is een Facebookpagina aangemaakt.

De Poolse Dawid is ongeveer 180 centimeter lang, heeft donkerblond haar, een slank postuur en een neerhangend linker ooglid. Hij woont weliswaar in Maarssen, maar hij werd voor het laatst op 26 augustus gezien in het Bastion Hotel aan de Mauritiuslaan in Westraven in Utrecht.

Dawid droeg op dat moment een lichtbeige capuchontrui waarop ‘Barcelona’ stond gedrukt. Daarnaast had hij een lichtgrijze broek en donkere Nike-schoenen aan. Ook droeg hij een zwarte Nike-rugzak.

Politie

De politie bevestigt de vermissing. Omdat het om een meerderjarige gaat moet echter eerst worden uitgesloten dat de man niet vrijwillig weg is gegaan. Er wordt nu dus nog niet direct een urgente vermissingszaak van gemaakt door de politie.

Mogelijk heeft de familie van Dawid hierdoor besloten een privédetective in de arm te nemen. Dat is althans te lezen op de Facebookpagina. De politie wil benadrukken dat er vanaf de melding van zijn vermissing al wordt gewerkt om uit te zoeken waar de man kan zijn.

Mensen die meer weten over de vermissing van Dawid worden verzocht contact op te nemen met de politie.