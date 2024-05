De 273e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad

De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

Duizenden Rietveldliefhebbers bezoeken jaarlijks het Rietveld Schröderhuis. Dit jaar bestaat het huis honderd jaar en dat wordt gevierd. Ter ere van Rietveld zetten wij in de nieuwe krant acht bekende en onbekende in Utrecht gerealiseerde ontwerpen van deze beroemde architect op een rij.

Ook is er in de krant aandacht voor een ander jubileum. Molen de Ster werd 25 jaar geleden heropend na een flinke verbouwing, waar omwonenden zich jaren voor hadden ingespannen. We gaan in gesprek met Guus Haest, hij woont op het molenerf en is ook beheerder van de locatie. Wat maakt de plek zo speciaal?

Arjan den Boer gaat op onderzoek uit naar Huis Lievendaal I, een villa op het Lepelenburg. Op die locatie staat nu nog de enige villa in de binnenstad van Utrecht en dat is een Rijksmonument. Den Boer duikt de geschiedenis in en weet te vermelden dat er op deze plek ook eerder al een villa stond.

Dit en nog veel meer – zoals Uittips, FC Utrecht en de herkomst van Straatnamen – is in de 273e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.