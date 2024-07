De bal gaat weer rollen op Sportpark Papendorp in Utrecht; Hyenas FC wordt nieuwe gebruiker

Hyenas FC ruilt het voetbalveld aan de Verlengde Hoogravenseweg in Utrecht om voor Sportpark Papendorp. De club vult hiermee het gat op dat SV Utrecht United achterliet en krijgt de ruimte om te groeien.

Sportpark Papendorp kent een wat ongelukkige geschiedenis. De KNVB royeerde in 2020 de club die toen gebruikmaakte van de velden, waarna de zoektocht begon naar een nieuwe gebruiker. Die werd gevonden in SV Utrecht United, maar eerder dit jaar heeft de gemeente het contract met deze club beëindigd vanwege een betalingsachterstand.

Hyenas

De hoop was dat er voor het nieuwe seizoen 2024/2025 een nieuwe club gevonden zou worden en dat is nu gelukt. “Met Hyenas FC is er een stevige vereniging gevonden waar bewoners uit de omliggende wijken (Kanaleneiland, Groenewoud en Leeuwesteyn) vanaf september op verschillende niveaus kunnen voetballen”, schrijft het college van B&W.

Momenteel maakt Hyenes gebruikt van één voetbalveld aan de Verlengde Hoogravenseweg in Hoograven. Hierdoor heeft de club niet de ruimte om te groeien en is de vereniging niet levensvatbaar. “Hyenas FC heeft zich inmiddels bewezen als een club met een stabiel bestuur met een groeiend aantal leden, waardoor sporters, jong en oud, vanaf september weer terecht kunnen op het sportpark.”

Maatschappelijke activiteiten

Daarnaast is het ook de bedoeling dat er laagdrempelige activiteiten voor bewoners uit de buurt worden georganiseerd op Sportpark Papendorp. Het is het idee dat SportUtrecht dit samen met onder andere Stichting Jongerenwerk Utrecht, DOCK en Hyenas gaat organiseren.

“Wij gaan ervan uit dat de samenwerking tussen de maatschappelijke partners bijdraagt aan een breed sport- en beweegaanbod op het sportpark. We hopen dat daarmee de beschikbare capaciteit van het sportpark beter gebruikt wordt en meer bewoners uit Kanaleneiland, maar ook uit Groenewoud en Leeuwesteyn de weg naar het sportpark weten te vinden en het als ‘hun’ sportpark beschouwen.”

SV Utrecht United

In 2021 spraken we met een van de oprichters van SV Utrecht United. Hij vertelde toen al dat er veel werk zat in het beginnen van een nieuwe voetbalvereniging. Het lukte uiteindelijk om de club van de grond te krijgen en er werd gevoetbald vanaf september 2021. Maar het is niet gelukt om er een succes van te maken.