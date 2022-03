De Bartholomeusbrug in Utrecht is weer open voor al het verkeer

De Bartholomeusbrug in Utrecht is weer open. De verbinding over de Catharijnesingel was sinds 21 februari afgesloten omdat op de kruising met de Catharijnesingel werd gewerkt aan het riool.

De werkzaamheden aan het riool zijn inmiddels afgerond en sinds deze week is de Bartholomeusbrug dus weer open voor al het verkeer. Dit betekent echter niet dat al het werk in de omgeving klaar is.

Het deel van de Catharijnesingel tussen Hoog Catharijne en de Bartholomeusbrug wordt de komende periode opnieuw ingericht. Er komt meer groen en er wordt een voetpad langs de singel aangelegd, dat vanaf de Bartholomeusbrug tot aan de Marga Klompébrug loopt. De maximumsnelheid wordt daarnaast teruggeschroefd naar 30 kilometer per uur.

