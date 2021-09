De Beroepentuin: de kortste route naar betaald werk  ‘Motivatie staat bovenaan’

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Utrecht. Utrecht investeert in de kwaliteit en toekomst van de stad om snel en sterk uit de coronacrisis te komen. Mensen die hard zijn geraakt door de crisis krijgen extra hulp. Werkzoekenden krijgen goede begeleiding en scholing. Er is extra steun voor evenementen, sport, cultuur en welzijn en er wordt versneld geïnvesteerd in projecten op bijvoorbeeld het gebied van wonen, verkeer en groen. Dat doet de gemeente Utrecht, samen met het rijk, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

In een voormalig tuincentrum op de Gageldijk in Overvecht zit sinds vorig jaar de Beroepentuin. Een plek waar mensen die moeilijk werk kunnen vinden, kunnen leren en werken tegelijk. Bijvoorbeeld voor een baan in de zorg of het onderwijs. In de Utrechtse Beroepentuin worden werkzoekenden binnen twee maanden klaargestoomd om aan de slag te kunnen in de bouw en techniek: sectoren waar werkgevers staan te springen om gekwalificeerde en gemotiveerde werknemers.

Bij de Beroepentuin leiden bedrijven met leermeesters de kandidaten op. Ook stellen ze materialen en gereedschappen beschikbaar. Na een opleiding van ongeveer vier maanden krijgen de kandidaten een contract aangeboden voor een (half)jaar. Winston Maatrijk (56) was een van die kandidaten. Hij heeft het traject succesvol doorlopen en kreeg onlangs zijn certificaat. Nu heeft hij nog een uitkering, maar daar komt gauw verandering in. “Ik was gemotiveerd om te werken, maar ik wist nog niet wat ik wilde doen”, zegt Winston. “Hier in de Beroepentuin kon ik van alles uitproberen. Wat ik nu doe is afwisselend en ik ben veel buiten. Het bevalt me wel.”

Hij werd door de Beroepentuin gekoppeld aan het Utrechtse Willemsen Infra, een bedrijf in de grond-, weg- en waterbouw. Zijn twee maanden proeftijd zijn bijna voorbij. Daarna hoopt hij er in loondienst te komen. Hij heeft het er naar zijn zin. Dat merkt ook Murat Ersoy, managing partner bij de Beroepentuin. Hij weet nog goed hoe Winston binnen kwam lopen. “Hij was een van de jongens die zei: ‘Murat, ik wil graag dat je me aan een baan helpt’. Dat heeft hij een paar keer herhaald. Hij is echt gemotiveerd.”

Woningen bouwen

De gemeente Utrecht vindt het belangrijk dat er in de stad werk is voor iedereen, zegt wethouder Linda Voortman (Werk en Inkomen). “Maar ook dat mensen aan het werk komen in sectoren waar ook voor langere tijd werk is. De komende tijd verduurzamen we in Utrecht 40.000 woningen in de stad, en we gaan nog veel meer woningen bouwen. Die werkgevers zitten te springen om mensen. En ondertussen hebben we ook veel mensen die werk zoeken, zoals Winston.”

De Beroepentuin is een goede manier om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. “De beste manier is om mensen in de praktijk te laten zien wat het werk inhoudt”, zegt de wethouder. “En zijn zoveel mensen op zoek naar werk, ook hier in Overvecht. Als gemeente kunnen we wel denken: ‘We gaan het zelf doen’, maar door de werkgevers te betrekken, is de kans groter dat de mensen na een opleiding doorstromen naar werk.”

Verschillende disciplines

Murat vindt het mooi om te zien dat de kandidaten niet alleen verschillende achtergronden en ervaringen, maar ook leeftijden hebben. Wethouder Voortman is het daar helemaal mee eens. “Dat is een van de mooie dingen van de Beroepentuin: motivatie staat bovenaan. Niet wat je hiervoor gedaan hebt, niet hoe oud je bent, maar of je aan de slag wilt. En dan kun je hier in allerlei verschillende disciplines ervaring opdoen. Je kunt kijken wat je ligt.”

“Als mensen gemotiveerd zijn, op tijd komen en graag willen leren, dan zijn ze welkom”, zegt Murat. “Ze hoeven nog niks te weten. Hier zorgen we dat ze naast werknemersvaardigheden de technische basisvaardigheden opdoen. Kennis over materiaal en gereedschap opdoen, theorie leren, hun VCA-certificaat halen en leren omgaan met anderen.” Het project werkt samen met bijna dertig bedrijven. “Werkgevers zijn razend enthousiast”, zegt Murat. “Als de kandidaten hier klaar zijn, is de afstand tot de arbeidsmarkt veel kleiner. Ze kunnen sneller meedoen.”

Murat merkt dat bedrijven betrokken zijn. Regelmatig krijgt hij de vraag of er nog kandidaten zijn. “Werkgevers willen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans geven. Daarmee helpen ze niet alleen zichzelf, niet alleen de sector, niet alleen de kandidaat, maar heb je ook gelijk een kandidaat die een rolmodel kan zijn. Dat is echt een win-winsituatie.” Volgens de managing partner moeten we als mens elkaar helpen. “Daarvoor doe ik het. Het is heel dankbaar werk. Je moet iedereen een tweede kans geven.”