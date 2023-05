De bevrijding van Utrecht: bekijk hier de historische beelden van 7 mei 1945

Utrecht viert vandaag de bevrijding, twee dagen later dan de nationale Bevrijdingsdag. Op 7 mei 1945 trokken de Canadese en Britse troepen over de Biltstraat de stad binnen, verwelkomd door een dolblije menigte. Traditiegetrouw wordt op 7 mei, bij het Polar Bear monument aan de Biltstraat (de witte ijsbeer), het einde van de oorlog in Utrecht herdacht. Om 19.00 uur vanavond is er bij het monument in het Hogelandsepark een feestelijke bijeenkomst met een toespraak van burgemeester Sharon Dijksma, muziek van de Koninklijke Brassband Utrecht en een voordracht van Mehrzad Joussefi (vertegenwoordiger van de jeugdafdeling van het Vfonds).

Op woensdag 2 mei 1945 wordt bekend dat Hitler, de dictator van nazi-Duitsland, dood is. De Duitsers hangen de vlaggen in Utrecht halfstok. Op dezelfde dag gooien Amerikaanse bommenwerpers voedselpakketten af boven Lage Weide, ten westen van Utrecht. Er komen ook vrachtwagens met voedsel de stad in gereden, maar nog steeds geen geallieerde soldaten.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Afbeelding van een Amerikaanse B-17 vliegtuig, die in het kader van de Operatie Chowhound voedselpakketten afwerpt boven het terrein bij de Lageweide (Stapelterrein van de Nederlandse Spoorwegen) te Utrecht, boven het fabrieksterrein van de N.V. Nederlandse Staalfabrieken DEMKA voorheen J.M. de Muinck Keizer (Havenweg 7).

Deze onduidelijke situatie duurt nog een paar dagen. ‘s Avonds op 4 mei wordt op de illegale radio gezegd dat Noorwegen, Denemarken en Nederland zijn bevrijd. Veel inwoners van Utrecht gaan de straat op, maar Duitse soldaten jagen hen terug naar binnen en er wordt geschoten. De commandant van de Duitse troepen in Nederland erkent de capitulatie niet. Op zaterdag 5 mei rijden drie geallieerde motorrijders door de stad, maar zij vertrekken weer.

Op maandag 7 mei trekken dan eindelijk Canadese en Britse troepen vanuit De Bilt Utrecht binnen. In de straten van Utrecht heeft zich een juichende menigte verzameld. Burgemeester Ter Pelkwijk, die door de bezetters was afgezet en vervangen door een NSB-burgemeester, keert terug naar het stadhuis. Hij ontvangt de commandant van de bevrijdingstroepen op het bordes.

Met dank aan Het Utrechts Archief

Afbeelding van de mensen in de Voorstraat te Utrecht in afwachting van de komst van de geallieerden.

Afbeelding van legervoertuigen in de Voorstraat te Utrecht te midden van een uitbundige mensenmassa tijdens de intocht van de geallieerden.

Afbeelding van een geallieerde militair omringd door enkele geestdriftige mensen tijdens intocht van de geallieerden.

Afbeelding van twee geallieerde motorrijders omgeven door een geestdriftig publiek tijdens de intocht van de geallieerden te Utrecht.

Afbeelding van de intocht van de militairen van het 49th Reconnaissance Regiment (Polar Bears), op de Stadhuisbrug te Utrecht, te midden van een geestdriftige menigte.

Afbeelding van een dankbetuiging aan de geallieerden met een foto van de intocht van de militairen van het 49th Reconnaissance Regiment (Polar Bears), op de Stadhuisbrug te Utrecht, te midden van een geestdriftige menigte.