De bouw van Smakkelaarspark in Utrecht is begonnen

Op een van de meest hectische plekken van de stad is woensdagmiddag begonnen met de bouw van Smakkelaarspark. Het is een van de laatste grote bouwlocaties in de binnenstad – aan de oostkant van het station – van Utrecht. Hier komen drie gebouwen met 140 woningen, kantoorruimte en horeca.

De start van de bouw van het Smakkelaarspark is woensdag symbolisch in gang gezet door Bob Jansen van Lingotto en Eelco Eerenberg, wethouder Stationsgebied. Het Smakkelaarsveld was jarenlang een plek zonder bestemming, er werden bouwmaterialen opgeslagen en fietsers konden er parkeren. “Een van de lelijkste plekken van het gebied”, aldus Eerenberg.

Dit nieuwe stuk stad bevat straks naast circa 140 woningen ook kantoorruimtes, een haven en horecaruimtes op een van de daken en in het park. Onder de gebouwen rijdt de tram en de bus en komt er een garage. Ook wordt de Leidse Rijn hersteld en verbonden met de Catharijnesingel. Het hoogste gebouw wordt ongeveer 45 meter. De horecazaak komt op het gebouw van rond de 30 meter, het dak van dit pand is publiek toegankelijk.

Complexe bouwplaats

Vanwege de complexe omgeving – naast het spoor, bovenop een bus- en trambaan en tussen de bestaande kabels en leidingen – is de bouw opgesplitst in drie bouwfases.

De bouw van eerste fase – het overbouwen van de tram- en busbaan – is nu van start gegaan. De zogenoemde overkluizing dient als fundering van de gebouwen, maar ook als crash deck (veiligheidsvoorziening voor vallende bouwelementen) tijdens de bouw van de drie gebouwen. Hierdoor wordt het mogelijk om veilig verder te bouwen en wordt de hoeveelheid omleidingen en buitendienststellingen van bussen en trams geminimaliseerd.

Nadat de overkluizing is afgerond, zal in het voorjaar van 2021 worden gestart met de bouw van de drie gebouwen, de aanleg van het park en het uitgraven van de Leidse Rijn. Naar verwachting is Smakkelaarspark in 2023 afgerond.

Rijke geschiedenis

Eelco Eerenberg: “Dit stukje Utrecht heeft een rijke geschiedenis aan functies gehad. Van scheepswerf tot parkeerplaats. De afgelopen jaren was het Smakkelaarsveld het toneel van een metalen fietsenzee. Die fietsen staan nu geparkeerd in de nieuwe stallingen die we gebouwd hebben. Nu er ruimte is, kunnen we een plek creëren waar je graag wil zijn, met groen en water. Dat is wel eens anders geweest. Ik ben blij dat we met elkaar een plan hebben ontwikkeld dat naadloos past op deze plek en bij onze missie van gezond leven in een drukke stad.”

Het voorbereidende werk op het Smakkelaarsveld was de afgelopen weken al in volle gang. De eerste palen zijn afgelopen weekend de grond ingegaan op het moeilijkste stukje van het Smakkelaarsveld, tussen drie intensief gebruikte busbanen in.

Bob Jansen, Partner Lingotto: “De ontwikkeling van Smakkelaarspark is erg complex vanwege de technische uitdagingen en de grote hoeveelheid partijen die bij het ontwerp zijn betrokken. We zijn er erg trots op dat we – ondanks de huidige lastige omstandigheden- er met z’n allen in zijn geslaagd op tijd te starten met de eerste fase.”