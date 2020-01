De Coen en Sander Show wordt deze week opgenomen op Utrecht Centraal

Radio 538 DJ’s staan vanaf woensdag op Utrecht Centraal met ‘Das Coen und Sander Pop-Up Fest’. De radiostudio wordt drie dagen lang verplaatst naar de stationshal, waar de DJ’s tussen 16.00 en 19.00 uur muziek draaien.

Artiesten Timmie Tirol, DJ Maurice en Immer Hansi brengen een bezoek aan de studio voor een optreden. De studio is geopend tot en met vrijdag en bevindt zich ter hoogte van spoor 18 en 19.

Het is mogelijk om een dansje te doen in een speciale silent disco en wat te drinken. Het feestje is een warming-up voor ‘Das Coen und Sander Fest’, dat op vrijdag 6 maart plaatsvindt in de Jaarbeurs.

Populair feest

Das Coen und Sander Fest werd in 2010 voor het eerst georganiseerd als kleinschalig oktoberfest. In de jaren daarna groeide ‘Das Fest uit’ tot een populair feest waar jaarlijks duizenden fans op afkomen.