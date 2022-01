De enige Utrechtse (en Nederlandse) paus werd precies 500 jaar geleden benoemd tot het ambt

Adriaan Floriszoon Boeyens werd op 2 maart 1459 geboren aan de Brandsteeg in Utrecht en op 9 januari 1522 werd hij als Adrianus VI de eerste Nederlandse paus. Dat is zondag precies 500 jaar geleden.

Adrianus VI is tot nu toe de enige Nederlandse paus, al is dit statement discutabel. Utrecht behoorde in die periode namelijk tot het Heilige Roomse Rijk, waardoor sommigen hem nu bestempelen als Duitse paus.

Voordat het echter zover was ging Boeyens in 1476 studeren aan de Universiteit van Leuven. Na verschillende studies behaalde hij in 1491 zijn doctoraat in de theologie. Twee jaar daarvoor was hij al benoemd tot hoogleraar aan de Artesfaculteit.

Kerk

Op 30 juni 1490 werd Boeyens ingewijd tot priester en hier begon dan ook zijn kerkelijke loopbaan. Na tot verschillende titels benoemd te zijn werd Boeyens in 1507 de opvoeder en een van de leermeesters van de toen 7-jarige zoon van Keizer Maximiliaan I.

Tekst loopt door onder afbeelding

In 1516 werd Boeyens bisschip van Tortosa en een jaar later, op aandringen van de zoon van Keizer Maximiliaan I, die inmiddels Koning Karel I van Spanje was, werd hij door paus Leo X verheven tot kardinaal.

Paus

Deze paus overleed echter plotseling op 1 december 1521 en de kardinalen die voor het conclaaf bijeenkwamen kozen Boeyens in 1522 als zijn opvolger. De Utrechter, die destijds echter verbleef destijds in Spanje, geloofde het nieuws in eerste instantie niet. Dit veranderde toen hij de officiële stukken te zien kreeg.

Tekst loopt door onder afbeelding

Lang Adrianus VI de titel van paus niet kunnen dragen. Op 14 september 1523 stierf hij namelijk, waardoor Adrianus ruim anderhalf jaar het ambt heeft bekleed. In Utrecht is aan de Kromme Nieuwegracht nog altijd het Paushuize te vinden. Dit liet Adrianus bouwen om er op een gegeven moment zijn oude dag door te brengen. Hij heeft er echter nooit zelf gewoond.

Vanwege het 500-jarig jubileum is 2022 door een projectgroep uitgeroepen tot Adrianusjaar. Bekijk de website voor meer informatie.