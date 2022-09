De favoriete leesplek van: Adam (8) uit Hoge Weide

Heel veel kinderen lezen zelden een boek, maar er zijn ook kinderen die juist heel graag lezen. In deze serie zoeken we ze op en fotograferen we ze op hun favoriete leesplek.

De favoriete leesplek van… Naam: Adam

Leeftijd: 8 jaar

Woont in: Hoge Weide

Lievelingsboek: De serie Het leven van een Loser

“Als het lekker weer is lees ik graag in de hangmat buiten, maar nu de zomer bijna afgelopen is zit ik vaak in deze hoek. Ik lees graag boeken van Het leven van een Loser, die gaan over een jongen die Bram heet. Hij heeft heel veel pech. Dat is soms zielig, maar veel vaker grappig. Ook mijn vriendjes lezen deze boeken. Soms vertellen we grappige dingen uit de boeken aan elkaar. Ik heb net twee boeken uit de serie geleend van mijn buurjongen, en weer andere boeken uit de serie heb ik gekregen voor mijn verjaardag. Ik heb er dus al heel veel. Naast lezen speel ik ook graag buiten of ga ik gamen. Ik ben altijd druk dus.”

