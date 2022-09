De favoriete leesplek van: Flinn (10) uit Het Zand

Heel veel kinderen lezen zelden een boek, maar er zijn ook kinderen die juist heel graag lezen. In deze serie zoeken we ze op en fotograferen we ze op hun favoriete leesplek.

De favoriete leesplek van… Naam: Flinn

Leeftijd: 10 jaar

Woont in: Het Zand

Lievelingsboek: De Tempeljagers 3 – De vloek van de Inca’s, Michael Reefs

“Toen ik leerde goed te lezen, ben ik ook gelijk heel veel gaan lezen. Ik begon het ongeveer vanaf groep 4 steeds echt leuker te vinden. Nu lees ik van alles; Het leven van een Loser, Dagboek van een muts, Dog Man maar ook boeken over dieren of Minecraft bijvoorbeeld.

Op dit moment is mijn favoriet de Tempeljagers en dan deel drie, De Vloek van de Inca’s. Dit is een boek met spanning en avontuur, maar ik lees dus ook boeken waar dat helemaal niet inzit. Wel kies ik vaak boeken uit een serie, want als je die dan leuk vindt kan je gelijk de hele serie lezen. Vaak lees ik in bed, bijna elke avond tot 20.30 uur. Even tot rust komen voor het slapen. Naast lezen houd ik ook veel van gamen, dus die twee dingen doe ik heel veel.”

Boekentips van Bibliotheek Utrecht die passen bij de Tempeljagers

Tijdgeesten: de magische tafel – Victor Piñeiro

Broederband – John Flanagan

Winterhuis Hotel – Ben Guterson

Deze publicatie is een samenwerking met Bibliotheek Utrecht. Alle kinderen t/m 17 jaar in Utrecht kunnen gratis lid worden van de Bibliotheek, want lezen is leuk en belangrijk. Help ook mee alle kinderen lid te maken en word ambassadeur.