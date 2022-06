De favoriete leesplek van: Howaida (10) uit Kanaleneiland

Heel veel kinderen lezen zelden een boek, maar er zijn ook kinderen die juist heel graag lezen. In deze serie zoeken we ze op en fotograferen we ze op hun favoriete leesplek.

Tekst en fotografie: Robert Oosterbroek

De favoriete leesplek van… Naam: Howaida

Leeftijd: 10 jaar

Woont in: Kanaleneiland

Lievelingsboek: eigenlijk twee boekenseries, Prinsessen van Fantasia en de Heksen van Fantasia

“Ik houd vooral van spannende boeken, waar hele avonturen in beleefd worden. De Prinsessen van Fantasia en de Heksen van Fantasia zijn twee series van boeken die elkaar ook opvolgen. Daardoor wil je bij het einde van elk boek ook meteen het volgende boek lezen, omdat je wil weten hoe het verhaal verdergaat. Ik lees bijna altijd hier in mijn kamer, op bed. Vaak komt mijn konijn er dan even bijzitten. Hier is het lekker rustig en kan ik door het lezen helemaal in een andere wereld terechtkomen. Als het druk is om mij heen lees ik alleen maar letters, maar vormen ze geen beeld in mijn hoofd. Ik heb nu tientallen boeken in mijn kamer, maar ik heb niet altijd zo veel van lezen gehouden. Op een gegeven moment liep ik met mijn vader door de stad en zag ik in een etalage een mooi boek staan. Mijn vader kocht het boek voor mij en toen ontdekte ik dat ik lezen heel leuk vind. Tegenwoordig krijg ik de meeste boeken via school, die ze weer via de bibliotheek krijgt. Het zijn boeken die niet meer uitgeleend worden. Regelmatig komen er dozen vol op school aan, en mogen wij ze meenemen.”

Boekentips van Bibliotheek Utrecht voor leeftijdsgenoten die ook van spannende boeken houden

Het huis met de schuine vloeren, pratende ratten en raadsels op de muren – Tom Llewellyn

De school van de magische dieren – Margit Auer

De verhalen van opa Eik – J.L. Badal

