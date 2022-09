De favoriete leesplek van: Madou (7) uit Lunetten

Heel veel kinderen lezen zelden een boek, maar er zijn ook kinderen die juist heel graag lezen. In deze serie zoeken we ze op en fotograferen we ze op hun favoriete leesplek.

De favoriete leesplek van… Naam: Madou

Leeftijd: 7 jaar

Woont in: Lunetten

Lievelingsboek: Donald Duck Pocket. De toverstaf van Medusa

“Ik kan een heleboel koprollen en zelfs op de kop in de hangdoek een boek lezen, maar meestal zit ik natuurlijk gewoon rechtop. Dan komt de kat erbij, en lees ik graag de Donald Duck. Ik lees niet super vaak overigens, maar als ik lees vind ik het altijd wel heel leuk om te doen. In de zomervakantie heb ik deze pocket van Donald Duck wel vier keer gelezen. Het gaat over Medusa, dat is een heks en ze heeft een toverstaf. Kwik, Kwek en Kwak proberen die te vinden en daarom wil Medusa de eenden vangen. Donald Duck is erg leuk om te lezen, hij heeft altijd pech, maar zielig is hij niet. Ik lees graag stripboeken, maar uit de bibliotheek op school pak ik ook gewoon boeken.”

Boekentips van Bibliotheek Utrecht die passen bij Donald Duck Pockets en heksen

Astrid IJskoud strips: Hoe je spoken verdrijft – Fabrice Parme

De boze heks – Hanna Kraan

Helemaal wild!: de leukste dierenstrips uit Quest junior – Jan-Willem Spakman

