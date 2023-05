De fiets- en voetgangersbrug over de Kromme Rijn in Utrecht komt er voorlopig toch niet

De fiets- en voetgangersbrug die de Mytylweg en de Weg naar Rhijnauwen met elkaar moest verbinden komt er voorlopig toch niet. De gemeente Utrecht heeft ervoor gekozen het project voorlopig stil te leggen omdat de kosten hoger zijn dan verwacht en omdat de ontwikkelingen van de eventuele verbreding van de A27 worden afgewacht.

In oktober 2022 liet de gemeente weten dat er een fiets- en voetgangersbrug zou komen over de Kromme Rijn. Deze zogenoemde Mytylbrug zou ervoor zorgen dat het netwerk van fietspaden en wandelpaden aan de oostkant van Utrecht beter in verbinding staan. Destijds werd gezegd dat de bouw in 2024 zou beginnen.

Nu is echter besloten het plan voorlopig stil te leggen. Bij het verder uitwerken van de plannen is namelijk gebleken dat de kosten hoger zouden uitvallen en dat er niet genoeg geld is voor de brug.

Rijkswaterstaat

Daarnaast is het zo dat Rijkswaterstaat een groot deel zou betalen en dat het project samenhangt met de verbreding van de ring Utrecht. “Doordat er nog geen duidelijkheid is over de verbreding, is de betaling door Rijkswaterstaat nog onzeker”, schrijft de gemeente in een wijkbericht.

Momenteel lopen de gesprekken over een alternatief plan voor de ring Utrecht nog. “In afwachting van die gesprekken zetten we de planvorming van de Mytylbrug voorlopig stil.” Tot slot schrijft de gemeente wel van plan te zijn om het project weer op te pakken zodra er geld beschikbaar is. “Want de Mytylburg is een waardevolle verbinding in dit deel van de stad.”