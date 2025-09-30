De Fietskoerier Utrecht verovert twee nationale titels op NK Fietskoerieren

De Fietskoerier Utrecht (DFKU) heeft tijdens het Nederlands Kampioenschap Fietskoerieren twee nationale titels en meerdere podiumplaatsen behaald. Het kampioenschap vond afgelopen weekend plaats in Nijmegen.

Bij de heren won Almar Bijlsma goud op het Nederlandse kampioenschap, iets wat voor hem geen primeur meer was. Bijlsma viel namelijk al eens eerder in de prijzen; in 2006 won hij de nationale titel en in 2007 verkreeg hij Europees goud.

Dames

Bij de vrouwen ging de nationale titel naar Anke van Boxtel. Ook zij is geen onbekende binnen de koerierssport; in 2016 werd Van Boxtel al eens Nederlands Kampioen en in 2012 behaalde ze de Europese titel. Ook Renske Jouwsma van DFKU zette een sterke prestatie neer met een tweede plaats bij de dames.

Lange reeks overwinningen

Met deze nieuwe overwinningen blijft DFKU een sterke status behouden binnen de Nederlandse en Europese koeriersport. Het behalen van landstitels en Europese titels is geen onbekend terrein voor de Utrechtse fietskoerieren. Zo werden eerder ook Jaime van der Lugt en Tobias Molenaar in 2015 gedeeld Nederland kampioen en bezette DFKU in 2019 het volledige podium met een eerste plaats voor Thomas Parie, tweede plaats voor Bouke Kuik en derde plaats voor Jaime van der Lugt.

“Het NK is altijd een bijzonder moment om samen te komen met collega-koeriers uit heel Nederland. Dat we nu zowel bij de heren als de dames de titel mee naar Utrecht nemen, voelt als een beloning voor de energie en passie die ons team elke dag laat zien”, aldus oud-Nederlands kampioen Tobias Molenaar.