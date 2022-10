De Filmende Fietser uit Utrecht heeft fans van over de hele wereld

Geert van der Wilt woont in de Utrechtse wijk Hoograven en werkt sinds een aantal jaar ook in onze stad. Dagelijks stapt hij op zijn stalen ros en rijdt hij door de Utrechtse straten. De beelden die dat oplevert, worden door mensen van over de hele wereld bekeken.

“Ik ben geboren en getogen in Utrecht en ik fiets al mijn hele leven door de stad. Sinds een aantal jaren ben ik ook in de stad gaan werken, bij een woningcorporatie. Sindsdien ben ik met een andere blik naar de stad gaan kijken. Ik kijk naar het onderhoud van de woningen en naar de verschillen tussen de buurten”, vertelt Geert. Automatisch kreeg hij ook meer oog voor de verkeerssituaties. “Ik had al wel door dat er een redelijke fietscommunity actief is op Twitter. Er is veel aandacht voor bijvoorbeeld de infrastructuur.”

Grotere vormen

“Door de stad fietsen doe ik toch al veel, dus ik heb die camera maar gewoon op mijn fiets gezet en ben gaan filmen”, gaat Geert verder. “De filmpjes heb ik gepost. Soms landde een filmpje niet en soms werden ze behoorlijk veel bekeken. Ik ben zo doorgegaan tot ik een paar honderd volgers had – tot ik op LinkedIn een verzoek kreeg van iemand van Parkmanagement Lage Weide. Ze waren bezig met een campagne om meer mensen met de fiets naar werk te laten komen, met onder meer een verbeterde oeververbinding bij de Demkabrug. ‘Wil jij daar wat filmpjes van maken?’, vroegen ze. Ik werd daardoor enigszins overvallen. Ze vroegen naar een KvK en rekeningnummer. Dat had ik allemaal niet. Toen besloot ik het allemaal wat professioneler neer te zetten. Ik maakte een nieuw account, bedacht een logo en begon mijn video’s ook op Youtube te publiceren. Sindsdien begint het steeds grotere vormen aan te nemen. Zo kreeg ik van de gemeente opeens een uitnodiging voor de opening van de nieuwe fietsenstalling.”

Idyllisch

Een paar dagen geleden publiceerde Geert een filmpje van de fietsenstalling onder het Stationsplein en die ‘ging als een dolle’. Van over de hele wereld kreeg hij reacties op de video. Wat er zoal nog meer in de smaak valt, is heel wisselend volgens Geert. “Een ritje door de polder met een blauwe lucht is voor ons heel gewoon, maar voor anderen is dat idyllisch.” Een aparte situatie kan ook wel eens reacties uitlokken. “Laatst reed ik met slecht weer in een hele drukke binnenstad achter iemand met twee krukken. Bij het lopen heeft die dus twee krukken nodig, maar fietsen met regen en die drukte ging prima. Soms denken mensen dat niet iedereen kan fietsen, maar dit bewijst het tegendeel.”

Verbeteren

“De mooie, leuke en bijzondere dingen wil ik het liefst laten zien. Het is eigenlijk een soort infotainment. Soms is het ook een uiting van frustratie van mijn kant, maar dat probeer ik over het algemeen te vermijden. Wat ik juist mooi vind aan Utrecht, is dat het echt al een fietsstad is, maar er wordt nog steeds geluisterd naar de kritiek van de fietsers. Dat zie je nu bijvoorbeeld bij de Stationspleinstalling, waar een paar jaar na het openen alweer werkzaamheden zijn om het beter er veiliger te maken. Het is belangrijk om naar de fietsers te luisteren, want ook in Utrecht is er nog genoeg te verbeteren en aan te passen.”

