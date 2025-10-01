De gemeente Utrecht maakt indirect toch gebruik van Israëlische software

De gemeente Utrecht maakt indirect toch gebruik van een product van een Israëlisch bedrijf. Het gaat om software van het bedrijf CyberArk. Het wordt aan de gemeente geleverd via een Nederlands bedrijf en is ingekocht door een tussenpersoon. Eerder gaf burgemeester Sharon Dijksma aan dat er geen samenwerkingen met Israëlische bedrijven bekend waren.

Toch wist de gemeenteraad een bedrijf te vinden: CyberArk. Begin september stelde raadslid Pepijn Zwanenberg samen met een aantal andere raadsleden vragen over de mogelijke samenwerking met het bedrijf. De gemeente laat nu in de beantwoording weten dat er inderdaad wordt gewerkt met software van het bedrijf.

Voor het aanschaffen en het beheer van softwarelicenties maakt de gemeente gebruik van een tussenpersoon. Dit is de leverancier met wie de gemeente een directe contractrelatie

heeft. De tussenpersoon heeft software ingekocht bij een Nederlands bedrijf, dat de software van CyberArk levert.

De indirecte samenwerking is volgens de gemeente de reden dat het bedrijf niet eerder naar boven is komen drijven. “In de quickscan is in de financiële administratie gezocht naar leveranciers met wie de gemeente een directe contractrelatie heeft, met een vestigingsadres in Israël.” schrijft ze in haar antwoord.