De gemeente Utrecht ondertekent Roverspact om het groen tijdens herinrichting te behouden

Tussen de geiten en kippen ondertekent de gemeente Utrecht woensdag het Roverspact. Een afspraak met verschillende partijen waarmee zij zich inzetten om groen te behouden, dat door bebouwing verloren zou gaan. ‘Struikroven’ moet op deze manier een vast onderdeel worden van bouwprojecten.

Struikroven houdt in dat planten, die anders zouden verdwijnen tijdens bijvoorbeeld een herinrichting van een gebied, worden gered en hergebruikt in de buurt. Stichting Struikroven mobiliseert buurtbewoners om samen planten en struiken uit voor- en achtertuinen te redden voordat de woningen worden gesloopt of gerenoveerd. Deze planten krijgen een tweede leven in tuinen van buurtbewoners, op balkons of op schoolpleinen in de omgeving.

Het Roverspact werd woensdag ondertekend bij Stadsboerderij Eilandstede in Kanaleneiland, en is een samenwerking tussen de gemeente, Utrechtse woningcorporaties (Bo-Ex, Portaal, Cazas Wonen, SSH), Utrecht Natuurlijk en Stichting Struikroven.

Enthousiast

Wethouder Linda Voortman is enthousiast over de samenwerking. “Dit is een prachtig, laagdrempelig initiatief om onze stad steeds groener te maken. Het sociale aspect is ook cruciaal voor de verbinding tussen mensen in wijken. Samen maken we Utrecht groener!”



De gemeente en Stichting Struikroven verkennen momenteel de mogelijkheden voor een Roverstuin in Utrecht. Een Roverstuin is een tijdelijke opvangplek voor planten die anders verloren zouden gaan. Mogelijk komt deze tuin bij Stadsboerderij Eilandsteede, in samenwerking met Utrecht Natuurlijk.