De gemeente Utrecht wil hitte aanpakken: NK Tegelwippen, bescherming ouderen en meer groen

Hoewel het aantal tropische dagen deze zomer op een hand te tellen is, komen temperaturen boven de 30°C tegenwoordig vier keer vaker voor dan honderd jaar geleden. Door verharding en bebouwing ligt de temperatuur in een stedelijke omgeving bovendien hoger dan in gebieden eromheen. Wat doet gemeente Utrecht om goed voorbereid te zijn op de hitte?

De gemeente wil dat de temperatuur in de stad niet meer dan 5 graden warmer aanvoelt dan buiten de stad. Om dit te bereiken, richt zij zich de komende jaren op drie punten.

Ten eerste wil de gemeente investeren in meer groen. Iedereen moet in elke straat in de schaduw kunnen lopen en het liefst in de schaduw van bomen. “Op de belangrijkste looproutes willen we op het heetst van de dag zorgen voor 40 procent schaduw en in andere gebieden 30 procent”, staat op de website. Daarnaast moet iedereen binnen 200 meter van zijn woning een koele, groene plek van minstens 200 vierkante meter hebben.

De ambities voor meer groen zijn er, maar recent werd juist wel bekend dat het aantal m2 groen per inwoners juist afneemt.



NK Tegelwippen

Om meer groen te bereiken doet de gemeente Utrecht mee aan het NK Tegelwippen, waarbij zoveel mogelijk tegels worden vervangen door groen. De zogenoemde Tegelwipcoach helpt tot eind oktober 2024 met het vervangen van tegels, onder andere door een tegeltaxi aan te bieden of ervoor te zorgen dat bewoners kosteloos een aanhanger kunnen lenen.

“Utrechtse wijken met veel tegels, beton en asfalt en weinig groen zijn het meest kwetsbaar voor hitte. Daar blijft de warmte lang hangen.” Dat zijn volgens de gemeente de binnenstad en de omliggende wijken, zoals Rivierenwijk, Ondiep en Zuilen, en ook bedrijventerreinen. “De temperatuur kan daar op een zomerse dag meer dan 7 graden hoger zijn dan aan de randen van de stad. Ook ’s nachts blijft het op deze plekken warmer.”

Kwetsbaren beschermen

Verder heeft de gemeente Utrecht in samenwerking met andere organisaties een hitteplan opgesteld. Sommige Utrechters, zoals ouderen en chronisch zieken, zijn extra kwetsbaar voor hitte. “In Utrecht groeit het aantal 75-plussers van 15.400 in 2018 naar 26.500 in 2040. Dat betekent dat er meer mensen met een kwetsbare gezondheid komen die sneller de gevolgen van hittestress zullen ondervinden.”

De gemeente vindt dat deze groep extra bescherming nodig heeft tijdens hittegolven. In het hitteplan staan onder meer communicatierichtlijnen beschreven, waardoor kwetsbare mensen tijdig gewaarschuwd worden en zich zo beter kunnen voorbereiden op de hitte.