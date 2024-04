De gemeente zet mobiele kentekencamera in om snelheid brom- en snorfietsen te controleren

Een mobiele kentekencamera wordt ingezet om te controleren of brom- en snorfietsen op het fietspad rijden. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer driekwart van de brom- en snorfietsers op het fietspad rijdt op plekken waar dat niet is toegestaan volgens de gemeente. De mobiele kentekencamera wordt ingezet vanaf 15 april.

De gemeente controleert samen met handhavers en de politie brom- en snorfietsers op snelheid, de plaats op de weg en het dragen van een helm. Maar er blijven plekken waar deze voertuigen doorsteken of op fietspaden rijden. De mobiele kentekencamera moet ervoor zorgen dat regels beter worden nageleefd en de verkeersveiligheid verbetert.

Verkeersveiligheid

Wethouder Lot van Hooijdonk: “Helaas zien we dat teveel brom- en snorfietsers zich niet aan de regels houden. Brom- en snorfietsers zijn breder én gaan sneller dan andere fietspadgebruikers. Dit kan onveilige situaties veroorzaken en drukte op het fietspad. Wij vinden het belangrijk dat iedereen veilig gebruik kan blijven maken van het fietspad.”

De mobiele kentekencamera wordt ingezet voor minimaal één jaar, op plekken met een verhoogd risico op verkeersongevallen. Dit gebied wordt aangegeven met verkeersborden. Brom- en snorfietsers die op het fietspad rijden waar dit niet mag worden beboet. De camera gaat op 15 april in werking en handhaaft 24 uur per dag. In september 2024 meet de gemeente opnieuw hoeveel brom- en snorfietsers zich aan de regels houden.