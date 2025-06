De geschiedenis van de Vleutense Wetering

Ooit liep dwars door Catharijne de Vleutense Wetering, vanaf de Catharijnebrug tot in Vleuten. De wetering was een korte en goed bevaarbare verbinding voor scheepvaart. Wanneer de wetering precies gegraven is, is onduidelijk. Een regel in een oude Latijnse tekst biedt een mogelijk antwoord. De Vleutense Wetering is inmiddels de Vleutenseweg geworden, op een klein stukje na.

Al sinds mensenheugenis verbond de Vleutense Wetering de Hoge en Lage Weide en het dorp Vleuten met Utrecht. Het was een belangrijke transportverbinding om (landbouw) producten naar de stad te brengen. Reizigers konden via de wetering het westen bereiken. De wetering zorgde ook voor schoon water, waar de vele blekers in de voorstad Buiten Catharijne gebruik van maakten.

De Vleutense Wetering: gegraven rond het jaar 700?

De Vleutense Wetering is oud, maar wanneer is deze gegraven? Is het gegraven toen Utrecht stadsrechten kreeg en de singels gegraven zijn? Vanwege een citaat in een oud document denken verschillende onderzoekers dat de Vleutense Wetering rond 700 gegraven is. Voor deze aanname is wel wat uitleg nodig.

Het document beschrijft de schenking van een gebied door Karel Martel aan de Utrechtse kerk. De ligging van dit gebied wordt in het document beschreven, maar waar het precies ligt is onduidelijk. Onderzoekers proberen de locatie af te leiden uit de tekst.

‘Pascue’ is Latijn en betekent weide, grasland of hooiland. ‘Graveningo’ is afgeleid van het Germaanse woord ‘graban’. Het betekent ‘iets dat gegraven is’, bijvoorbeeld een gracht of kanaal.

De tekst duidt dus op een kanaal of gracht die door een weide heen is gegraven. Het is niet zomaar een kanaal, daar duidt het woord ‘illo’ op. “Illo’ betekent dàt. Het geeft dus nadruk, het is belangrijk en/of algemeen bekend. Samengevat duidt het citaat op een belangrijk kanaal (dat iedereen kent) dat gegraven is door een weide.

Maar waar ligt dit kanaal?

De theorie is dat het citaat op de Vleutense Wetering slaat. De Rijn tussen Utrecht en de naburige militaire nederzetting in Harmelen is rond 700 aan het verzanden en is daardoor moeilijk bevaarbaar. Om de Frankische verdediging tegen de Friezen te verbeteren zou de Vleutense Wetering tussen de jaren 695 en 714 gegraven zijn.

Na de Frankische overwinning in het jaar 719 verliest de Vleutense Wetering haar rol voor militair transport, en krijgt het een andere rol. Het maakt Catharijne vanuit Utrecht over het water toegankelijk. Het draagt bij aan de ontginning van het moerasgebied, aan beide zijden van de wetering.

Onzeker

De theorie is aantrekkelijk, maar het blijft een interpretatie van een tekst, zonder fysiek bewijs. De aansluiting op andere waterwegen bij Utrecht roept vragen op. Waar sluit de Wetering aan op Rijn of Vecht?

De Wetering leidt rechtstreeks naar de Catharijnepoort. Aansluiting op de noordelijker gelegen Vecht of op de zuidelijker gelegen Rijn zou meer voor de hand liggen. Of is de loop van de wetering na de aanleg van de stadsmuren en de aanleg van de Catharijnepoort verschoven? Door het ontbreken van (schriftelijk) bewijs is dat niet met zekerheid te zeggen.

Verkeersader

De Vleutense Wetering wordt in de loop van de tijd steeds belangrijker voor het verkeer. Vanaf de Catharijnebrug loopt de Vleutenseweg langs de wetering. De andere oever van de wetering heet Bleekerskade, genoemd naar de blekers die daar hun beroep uitoefenen. Tot 1900 blijft de situatie ongewijzigd.

Vanaf 1900 wordt de Vleutenseweg steeds meer een verkeersader voor Lombok en voor regionaal verkeer. De weg is te smal en de Vleutense Wetering ligt in de weg. Sinds de aanleg van het Merwedekanaal heeft de Vleutense Wetering geen functie voor de scheepvaart meer. Het is een riool, maar watert nergens in af. Het stilstaande water leidt tot stankoverlast. De wetering wordt daarom in etappes gedempt. Ook de sluis bij Jaffa wordt verwijderd. Een historisch moment, want deze sluis heeft zo’n 700 jaar bestaan.

De nieuwe rijksweg A2.

Op 1 april 1954 wordt de nieuwe snelweg A2 naar Amsterdam geopend. De Vleutenseweg wordt de verbinding tussen de A2 en de binnenstad. Tot opluchting van de bewoners wordt het laatste deel van de Vleutense Wetering gedempt en wordt er een nieuwe brede Vleutenseweg aangelegd.

Tekst: Gerard Aaftink