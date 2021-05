De groenste hotelketen van Nederland; eigenaren gezocht voor Utrechtse bijenhotels

De groenste hotelketen van Nederland, zo noemt de Utrechtse startup Circle That het project. Rondom Utrecht worden namelijk nog dit jaar 358 duurzame hotels geopend: bijenhotels. Circle That zoekt nu naar Utrechters die bouwer of eigenaar van de hotels willen worden. De hotels kunnen vanaf vandaag, op Wereldbijendag, worden opgehaald.

De bijenhotels zijn duurzaam en circulair en gemaakt van tweedehands materialen. “De toekomstige gasten zijn een van de hardst werkende wezens op aarde”, legt Circle That uit. “Tijdens hun werkzaamheden bestuiven ze 80 procent van onze eetbare gewassen en zorgen ze voor een gezondere leefomgeving.”

Belangrijk dus, dat de bijen een plek hebben om te logeren. Circle That verwacht 358 verschillende soorten in de hotels, zo veel soorten bijen komen er voor in Nederland. Meer dan de helft van hen heeft het moeilijk met het vinden van een verblijfplaats. “Zij zijn in steeds kleinere getale aanwezig. Dat is enorm jammer, zeker gezien de kwaliteit van deze gasten. Daarom is het van belang dat de hotels zo snel mogelijk worden opgezet.”

De eerste Utrechters hebben al een bijenhotel gekocht, maar er zijn ook nog hotels beschikbaar. Via een speciale website kunnen mensen met een balkon, groen dak of tuin voor 21,95 euro kant-en-klare hotels bestellen. Circle That wil in juni ook nog workshops organiseren, waarvoor mensen een tijdslot kunnen reserveren. Deelnemers krijgen daar materialen en gaan vervolgens zelf een bijenhotel in elkaar zetten. De workshop kost 25,79 euro.

De hotels zijn vandaag, op Wereldbijendag, op te halen tussen 17.00 en 19.00 uur en zaterdag tussen 12.00 en 14.00 uur. Dat kan bij Circle That op Domplein 4.