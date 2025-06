Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar de herinrichting van de Maliebaan in Utrecht is begonnen. Zo’n tien jaar geleden werden de eerste bewonersavonden georganiseerd, waarin de plannen over onder meer een autovrije middenbaan werden toegelicht.

Na die avonden volgden nog vele informatiebijeenkomsten en inspraakmomenten, en het onderwerp werd een discussiepunt met voor- en tegenstanders. Eerder dit jaar liet de gemeente al weten dat de werkzaamheden deze zomer zouden starten, en inmiddels is men begonnen met het verwijderen van het asfalt op het kruispunt met de Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat.

De middenbaan van de Maliebaan wordt autovrij en is straks alleen toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Het gemotoriseerde verkeer moet dan gebruikmaken van de ventwegen. Deze straten worden bovendien smaller gemaakt, met het idee dat auto’s hier straks minder hard rijden.

Kruising

De kruising met de Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat wordt ook opnieuw ingericht. In het midden komen twee ‘eilanden’ met bomen, die aansluiten op de dubbele bomenrijen langs de Maliebaan. De verkeerslichten verdwijnen en het verkeer dat over de Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat rijdt, krijgt straks voorrang.

Wat hetzelfde blijft, zijn de parkeerplekken langs de ventwegen. Auto’s moeten daar nu schuin achteruit inparkeren en dat blijft zo. Ook blijven er aan weerszijden van de Maliebaan twee voetpaden liggen. Tot slot wordt ook het riool onder de straten vernieuwd. De verwachting is dat de werkzaamheden ongeveer een jaar duren.

Bus 8

Vanwege de herinrichting rijdt buslijn 8 in de richting het Oorsprongpark een andere route. De haltes Stadsschouwburg C, Maliebaan, Burg. Reigerstraat, Oudwijkerdwarsstraat, Oosterstraat, Homeruslaan, A. van Ostadelaan, Rosarium, Dillenburgstraat, De Hoogstraat, Prinsesselaan, Hobbemastraat en Diakonessenhuis-Noord richting Oorsprongpark vervallen.

“Maak gebruik van halte Stadsschouwburg B of Oorsprongpark C. Voor de overige haltes kun je via halte Oorsprongpark C overstappen op (of blijven zitten in) een lijn 8 terug naar Lunetten”, schrijft U-OV.