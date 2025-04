De herinrichting van de Maliebaan in Utrecht start naar verwachting deze zomer

De herinrichting van de Maliebaan is al tien jaar een discussiepunt binnen Utrecht. De gemeente heeft aan DUIC laten weten dat de werkzaamheden naar verwachting komende zomer van start gaan, een halfjaar later dan de eerdere planning.

In mei zullen bewoners en omwonenden geïnformeerd worden over de planning van de herinrichting. Dit is twee jaar nadat zij konden reageren op de voorlopige plannen van de gemeente. Het plan is om de middenbaan autovrij te maken en deze in te richten voor fietsers en voetgangers. In de zomer van 2023 werd nog gezegd dat de werkzaamheden een jaar later zouden starten, maar dat is niet gebeurd.

Maarten Rossem sprak vorige maand over zijn ervaringen in een werkgroep ‘die zich had voorgenomen om de Maliebaan te bevrijden van doorgaand snel verkeer’. “Het was een samenwerkingsverband met diverse enorm ijverige personen en er leek schot in te zitten. Er kwam een plan en de gemeente was ook voor. Het zag er kortom naar uit dat het ging gebeuren. Dit was jaren geleden en er is ondertussen niets gebeurd.”

Commissies



Van Rossem is inmiddels al een tijdje uit de werkgroep gestapt. Dit heeft hij destijds gedaan vanwege de vertraging die volgens hem voortkwam uit ‘geouwehoer, commissies, verschillende projectleiders met andere ideeën, en niet te vergeten de halvegare bewoners van de Maliebaan zelf’.

Het herinrichtingsplan, waarbij auto’s enkel via de ventwegen kunnen rijden en de middenbaan een promenade wordt die bestemd is voor voetgangers en fietsers, lijkt er nu dus echt te komen. De verwachting is dat de werkzaamheden komende zomer van start zullen gaan, nadat bewoners en omwonenden in medio mei zijn geïnformeerd over de definitieve planning.

Het fragment over de Maliebaan is te horen in de aflevering ‘Waarom niks werkt?!’.