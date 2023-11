De herinrichting van het gebied rondom het Ledig Erf in Utrecht moet in 2025 beginnen

Het ziet ernaar uit dat de herinrichting van het gebied rondom het Ledig Erf in Utrecht in 2025 begint. In deze eerste fase worden de Bleekstraat, Balijelaan, Rijnlaan, Waalstraat, Diamantlaan en het Ledig Erf aangepakt. Tijdens de tweede fase van de werkzaamheden, die ergens tussen 2026 en 2030 moet plaatsvinden, krijgen de Vondellaan, Albatrosstraat, Briljantlaan en deel van de Catharijnesingel de definitieve inrichting.

De plannen voor de Zuidpoort, zoals dit gebied wordt genoemd, hebben veel stof doen opwaaien. Op het Ledig Erf moet namelijk een stadsplein komen waar de auto niet meer welkom is. Toen dit in 2022 in het destijds opgestelde coalitieakkoord verscheen, voelden omwonenden en gemeenteraadsleden zich aan de kant gezet. Een andere optie, waarin een fietsstraat zou worden aangelegd waar de auto te gast is, zou namelijk nog onderzocht worden. De gemeente liet in een reactie daarop weten het participatieproces aan te passen en ook de variant met de fietsstraat verder te onderzoeken.

Nu laat de gemeente weten dat de plannen zijn ontwikkeld op basis van onderzoek en inbreng van buurtbewoners en weggebruikers. “Veel bewoners hebben aangegeven dat zij graag willen dat het gebied meer ruimte biedt voor voetgangers, fietsers en groen, en dat de leefbaarheid, verkeersveiligheid, oversteekbaarheid en kwaliteit van de openbare ruimte worden verbeterd.”

Het doel van de herinrichting is om het gebied beter aan te laten sluiten op de binnenstad. Er moet meer ruimte komen voor voetgangers, fietsers en groen. Om dit te bereiken wil de gemeente de Vaartscherijnbrug afsluiten voor auto’s. Om te voorkomen dat het verkeer straks via omliggende straten gaat rijden, worden ook daar maatregelen genomen. Het centrum moet goed bereikbaar blijven.

Tijdens de eerste fase, die in 2025 moet beginnen, worden het Ledig Erf en de Bleekstraat, Balijelaan, Rijnlaan, Waalstraat en Diamantlaan als eerste heringericht. Ook een aantal andere straten krijgt in deze periode een tijdelijke nieuwe inrichting zoals de Vondellaan, Albatrosstraat, Briljantlaan en deel van de Catharijnesingel. In de tweede fase van de werkzaamheden, die tussen 2026 en 2030 moet starten, krijgen deze straten de definitieve inrichting. De gemeente zegt de bewoners te betrekken bij het maken van de ontwerpen voor deze plannen.

“De Zuidpoort wordt steeds drukker door de groei van de stad. Er zijn weinig veilige oversteekplekken voor fietsers en voetgangers. Daarom willen we dit gebied aanpassen”, zegt wethouder Lot van Hooijdonk. “Met dit plan creëren we meer ruimte voor voetgangers, fietsers en groen en maken we een betere verbinding tussen het zuidelijk deel van de binnenstad, het Ledig Erf, station Vaartsche Rijn en Rotsoord. Bovendien komt er zo meer ruimte voor de reizigers van en naar station Vaartsche Rijn en voor het toenemende aantal voetgangers en fietsers die het Ledig Erf oversteken.”