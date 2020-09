De herinrichting van het Ledig Erf in Utrecht start op 5 oktober

De herinrichting van het plein Ledig Erf en de omgeving start op maandag 5 oktober. Rijbaan, stoep en terrassen komen op dezelfde hoogte, waardoor het een echt plein wordt. Daarnaast krijgen fietsers en voetgangers meer ruimte.

De omgeving bij de Tolsteegbarrière – zoals de straat bij het plein Ledig Erf heet – is nu overvol, chaotisch en moet beter en veiliger. Voordat er corona uitbrak reden er dagelijks 9000 fietsers over het plein, ook zijn de stoepen niet goed ingericht waardoor er soms weinig ruimte is voor voetgangers.

De huidige inrichting voldoet ook niet meer door de komst van station Vaartsche Rijn, de ontwikkeling van Rotsoord, het Museumkwartier en de groei van de stad. Samen met bewoners en ondernemers is daarom een plan voor herinrichting gemaakt.

December

Er komen onder andere meer fietsparkeerplekken en de bushalte van lijn 2 verplaatst naar de Wijde Doelen. Ook worden de rijbaan en de stoep anders ingericht. Eind december moet het werk zijn afgerond.

De werkzaamheden vinden plaats in vier fases. In oktober wordt eerst gewerkt aan de Oudegracht en daarna aan de Wijde Doelen. De eerste drie weken van november gaat het plein van de terrassen op de schop en tot slot wordt in vier weken de rijbaan en de Tolsteegbrug aangepakt.

Doorgaand fiets- en autoverkeer wordt omgeleid, net als buslijn 2. Voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand kunnen het werk altijd passeren. Alle woningen, horeca en andere gebouwen blijven bereikbaar.