De Hoogstraat komt met revalidatieprogramma voor coronapatiënten die lang op ic lagen

Revalidatiecentrum De Hoogstraat heeft een specifiek revalidatieprogramma voor coronapatiënten die lang op de intensive care hebben gelegen. De Hoogstraat is de eerste kliniek in Nederland die het programma aanbiedt.

Het medisch specialistische revalidatieprogramma moet ervoor zorgen dat de patiënten die het coronavirus hebben gehad terug kunnen keren naar hun oude leven. Mensen die lang zijn opgenomen en beademd op een intensive care-afdeling krijgen vaak te maken met forse fysieke beperkingen en psychologische aandoeningen. Voor coronapatiënten komt daar nog bij dat ze mogelijk een ernstige longaandoening ontwikkelen.

In de eerste fase van het revalidatieprogramma is in veel gevallen specialistische verpleegkundige en medische zorg nodig. Ook moeten er bepaalde faciliteiten, zoals tilliften en ademhalingsondersteuning, aanwezig zijn. De Hoogstraat beschikt al over deze zorg.

De tweede fase van het programma is erop gericht dat patiënten uiteindelijk kunnen worden overgeplaatst naar revalidatiecentra in de regio waar ze wonen.