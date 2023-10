De ‘junkentunnel’ van Hoog Catharijne krijgt monument: ‘Aandacht houden voor deze groep’

De expeditiestraat onder Hoog Catharijne, in de volksmond ook wel de ‘junkentunnel’, krijgt een monument. In de bevoorradingstunnel onder het winkelcentrum leefden eind jaren 90 honderden verslaafden en daklozen in erbarmelijke omstandigheden. Nu komt er een ‘herdenkingsuiting’ om zo “stil te staan bij de barre omstandigheden van toen”, zo zegt de gemeente.

“De tunnel was een plek waar kwetsbare mensen aan hun lot werden overgelaten, alsof hun problemen niet bestonden als je ze niet zag”, zegt wethouder Rachel Streefland. De expeditietunnel stond jarenlang bekend als de junkentunnel, waar dealers hun drugs verkochten en veel overlast veroorzaakten.

Televisieprogramma Andere Tijden maakte in 2017 een documentaire over de Hel van Hoog Catharijne. Ooggetuigen noemden het een hel: “Mensen lagen daar in hun eigen poep en pies en vechtpartijen, drugsgebruik en verkrachtingen waren er aan de orde van de dag”.

In de loop van de jaren negentig kwam er steeds meer aandacht voor het probleem. De gemeente en zorginstanties kwamen in actie. Verslaafde daklozen werden steeds beter opgevangen en voorzien van woonruimte. Uiteindelijk sloot de tunnel in 1999.

‘De stad heeft verantwoordelijkheid’

De herdenkingsuiting komt er daarentegen niet alleen te staan voor het verleden, maar ook voor de toekomst. Ook nu zijn er volgens Streefland “mensen in een kwetsbare positie” op straat te zien die verslaafd of verward zijn, of allebei. Daar is het monument ook voor bedoeld.

“Iedereen die erlangs fietst wordt ermee bewustgemaakt van het feit dat we blijvend aandacht moeten hebben en houden”, zegt de wethouder. “Dat deze groep ook gezien en gehoord wil worden. Als stad hebben we een verantwoordelijkheid voor hen te zorgen.”

Rond de ingang

Studenten van de HKU mogen het ontwerp van het monument maken. Het komt uiteindelijk “ergens rond de ingang van de tunnel” te staan, zegt Streefland.

Aan het eind van het jaar of begin volgend jaar kiest de gemeente een ontwerp dat verder wordt uitgewerkt. Dat gebeurt samen met de Utrechtse stichtingen GOUD en Rechtop, belangenbehartigers voor dak- en thuislozen. Wanneer het precies wordt onthuld, hangt af van het ontwerp en het maken hiervan, zegt de wethouder.