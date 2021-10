De komende tijd krijgt Utrecht tientallen nieuwe laadpalen

De komende tijd plaatst de gemeente tientallen nieuwe openbare laadpalen in Utrecht. Dit zou nodig zijn omdat steeds meer mensen elektrisch rijden.

Zo’n vier keer per jaar wordt gekeken waar laadpalen nodig zijn. Als er op een locatie een tekort is wordt een zogenoemd verkeersbesluit genomen. “Met zo’n besluit kunnen we de parkeerplekken bij de laadpalen reserveren voor het opladen van elektrische auto’s”, aldus de gemeente Utrecht.

Sinds begin vorige maand zijn verschillende verkeersbesluiten genomen. Zo zijn op 3 september plekken voor laadpalen in de wijken Overvecht, Oost, Zuidwest en Vleuten-De Meern aangewezen. Op 1 oktober zijn er verkeersbesluiten genomen voor Noordwest, Noordoost en Leidsche Rijn en op 7 oktober voor de wijken West en Zuid. Nadat een verkeersbesluit is genomen kan overigens nog zes weken bezwaar worden gemaakt.

Op een overzicht van de gemeente is te zien waar laadpalen staan, waar palen in ontwikkeling zijn en waar mogelijk een laadpaal geplaatst kan worden. De gemeente zegt erop te letten dat de palen gelijkmatig over de stad worden verdeeld.