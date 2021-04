De Koningsspelen zijn weer begonnen; burgemeester bezoek Rietendakschool in Ondiep

Na een jaar van afwezigheid door corona zijn vandaag honderden leerlingen begonnen met de Koningsspelen. De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma kwam kijken op de Rietendakschool in Ondiep waar ze rondgeleid werd door Ilse uit groep 7.

De Rietendakschool in de Utrechtse wijk Ondiep viert donderdag de Koningsspelen. Vanwege corona kunnen de ruim 280 leerlingen niet allemaal met elkaar spelen, alle klassen zitten in hun eigen ‘bubbel’. Dat mocht de pret niet te drukken. De verschillende klassen deden om de beurt verschillende spellen.

De Koningsspelen zijn een jaarlijkse sportdag voor basisschoolleerlingen in Nederland. De eerste editie werd gehouden in 2013 toen Willem-Alexander koning werd. Gezond eten en actief bewegen staan centraal. Normaal zou er ook een gezamenlijk ontbijt op school plaatsvinden maar dat ging vanwege corona dit jaar niet door.

Ilse uit groep 7 van de Rietendakschool mocht de burgemeester rondleiden. “Tegen mij was gezegd dat de wethouder zou langskomen, zodat ik niet te zenuwachtig zou zijn. Pas vanochtend hoorde ik dat niet de wethouder langskwam, maar de burgemeester.” Een beetje zenuwachtig was ze dan ook op het moment dat Sharon Dijksma – met ambtsketen – naar de school kwam lopen. “Maar het was hartstikke gezellig. Ik vertelde haar over de verschillende spelen en samen hebben we twee confettikanonnen afgeschoten.”

Burgemeester Sharon Dijksma ging alle klassen langs, waarbij ze nodige handtekeningen moest uitdelen. Tot slot voerden enkele tientallen leerlingen een dans op voor Dijksma.

Ook op andere basisscholen worden vandaag en morgen de Koningsspelen gevierd.