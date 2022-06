De kop is eraf voor De Groate Utreg Kwis; 900 deelnemers gezocht

Met een live-uitzending van De Groate Utreg Kwis is de kop eraf voor het stadsbrede evenement waarbij een grootse quiz over Utrecht wordt georganiseerd. Een twintigtal betrokken Utrechters beten het spits af. Later dit jaar doen 900 Utrechters mee aan de echte competitie van De Groate Utreg Kwis. Aanmelden kan nog.

Dit jaar viert de stad dat Utrecht 900 jaar stadsrechten heeft. Er worden tal van activiteiten georganiseerd waaronder de Groate Utreg Kwis. Doel is minimaal 900 Utrechters te bereiken, die in teams mee doen aan de quiz die plaatsvindt in meerdere voorrondes op 24 september en 8 en 22 oktober. Op 5 november vindt in Bibliotheek Neude de finale plaats.

Recent was er een opwarmertje, een quiz die live werd uitgezonden en waar een twintigtal betrokken Utrechters aan meededen. Het winnende team, bestaande uit Liesbeth Maas (politie Utrecht), Dick de Jong (vereniging Oud-Utrecht), Dwight van van de Vijver (documentairemaker en presentator) en Cees Grimbergen (journalist), kreeg de wisseltrofee in handen.

Zoektocht

Maar nu start de zoektocht naar 900 Utrechters die ook graag mee willen doen aan een quiz over Utrecht. Op tijd inschrijven is handig, want de komende maanden zijn er meerdere activiteiten waar deelnemers naartoe kunnen gaan om hun kennis over Utrecht bij te spijkeren. Deelnemers kunnen bijvoorbeeld gratis mee met rondleiding van Gilde Utrecht.

En in de Bibliotheek Neude worden speciaal voor de quiz drie lezingen gegeven, de eerste is vandaag. Jan Smits, Neude-kenner en rondleider bij Bibliotheek Utrecht zal alles vertellen over het plein de Neude en het gebouw Post Utrecht. Niet getreurd als je vanmiddag niet kan, er komen nog genoeg activiteiten om eventueel bij te zijn.

Wil je meedoen aan De Groate Utreg Kwis? Opgeven kan hier

DUIC is mediapartner van De Groate Utreg Kwis.