De laatste DUIC-krant van dit jaar is uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 301e editie van de DUIC-krant is uit en ligt verspreid door de hele stad. Het is de laatste krant van dit jaar, omdat er op eerste kerstdag geen krant uitkomt.

In deze laatste krant van het jaar blikken we nog eens terug op 2024. In de krant is, zoals ondertussen traditie is bij DUIC, het fotografisch jaaroverzicht te vinden. Verder nemen we belangrijke nieuwsonderwerpen van het afgelopen door. Zo gingen we in gesprek met Benjamin Baars, betrokken bij pro-Palestijnse demonstraties in Utrecht. Met advocaat Ina Brouwer blikken we terug op de ‘bangalijsten’ die dit jaar rondingen, en de impact die dit maakt op de slachtoffers.

FC Utrecht en de supporters komen ook aan bod in de krant, zowel de hoogtepunten als de dieptepunten zowel op het veld, als buiten het stadion – zoals de rellen na de verloren wedstrijd tegen Go Ahead Eagles.

Verder was dit ook het jaar waarin het Werkspoorkwartier twee nieuwe grote uitgaansgelegenheden kreeg; Kabul á Gogo en dB’s. We spraken met de twee initiatiefnemers Paul de Brabander en Omar Waseq. Het dynamische jaar van Castellum Hoge Woerd, waar een gedeelte van het plafond naar beneden kwam, komt ook aan bod in de krant tijdens een gesprek met directeur Hanno Tomassen.

Dit en nog veel meer is in de 301e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.