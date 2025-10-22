De laatste loodjes voor ‘Catharijne op een Kantelpunt’; streefbedrag bijna gehaald

Het streefbedrag voor het boek ‘Catharijne op een Kantelpunt’ is bijna gehaald. De crowdfunding startte vorige maand en met nog iets minder dan een week te gaan staat de teller op bijna 85 procent.

Het boek laat zien hoe Catharijne zich steeds opnieuw uitvond: als katholiek centrum, als verdedigingslinie aan de rand van de stad, als bruisende toegangspoort voor handel en reizigers, en uiteindelijk als modern stadscentrum dat iedereen in Utrecht en ver daarbuiten kent.

Volgens schrijver en Utrechtkenner Gerard Aaftink verdient Catharijne meer aandacht in de geschiedschrijving. “Er wordt al 2000 jaar gewoond, gewerkt en gebouwd. In de middeleeuwen zijn er oorlogen gevoerd, de Reformatie is er begonnen. Het Smakkelaarsveld was ooit het belangrijkste knooppunt van Nederland”, aldus Aaftink. “De hoogste tijd voor een boek over dit dynamische deel van de stad!”

Kanteljaren

Het boek is opgebouwd rondom kanteljaren: momenten waarop de ontwikkeling van Catharijne een beslissende wending nam. Bijvoorbeeld in het jaar 1122, toen Utrecht stadsrechten kreeg en de stadsmuren werden aangelegd, en het Rampjaar 1672, toen de katholieke voorstad zijn economische betekenis verloor. Maar ook 1948, toen de gemeente besloot de stadsontwikkeling voortaan actief te sturen.

Crowdfunding

Het boek verschijnt in samenwerking met DUIC. De crowdfunding is opgezet om de productiekosten te dekken, om de uitgave in november mogelijk te maken. Donateurs kunnen zelf bepalen hoeveel er wordt gedoneerd. Vanaf bedragen boven 15 euro is er een beloning. Zo krijgen donateurs van 60 euro een gesigneerd exemplaar van ‘Catharijne op een kantelpunt’, inclusief rondleiding langs bekende én verborgen plekken in het gebied.