De lampen gaan dit weekend uit in Utrecht tijdens Nacht van de Nacht

De duisternis meemaken zoals dat vroeger was kan dit weekend in Utrecht. Op 26 oktober wordt voor de twintigste keer de Nacht van de Nacht georganiseerd. De gemeente Utrecht dimt die avond vanaf 19.00 uur de straatverlichting en zo veel mogelijk sierverlichting.

De organisatoren van het evenement willen aandacht vragen voor de gevolgen van toenemende lichtvervuiling. Hoe meer licht er in de omgeving is, van bijvoorbeeld straatlantarens, hoe moeilijker het is om de sterren te zien. Ook de biologische klok van mensen en dieren wordt erdoor verstoord, wat kan leiden tot slaapproblemen en verhoogde stress.

Het dimmen van het straatlicht gebeurt eigenlijk iedere dag, maar dan alleen ‘s nachts. Tussen middernacht en 07.00 uur wordt het licht altijd met 50 procent gedimd. Tijdens de Nacht van de Nacht begint het dus eerder, en kunnen mensen ‘s avonds al van de duisternis genieten.

Activiteiten

Bij Molen de Ster kunnen mensen ervaren hoe de molenaars vroeger in het donker hun vak uitoefenden. Vanaf de Domtoren is de stad te bewonderen zonder de lampen aanstaan. En ook sterrenwacht Sonnenborgh maakt van de gelegenheid gebruik om een extra donkere kijkavond te organiseren.

Avonturiers kunnen in een kano stappen en vanaf Rhijnauwen naar de binnenstad paddelen. Ook worden in het Griftpark wandelingen georganiseerd onder leiding van een natuurgids. Kijk voor alle activiteiten op de website van de organisatie.