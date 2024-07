De A2 bij de Leidsche Rijntunnel was maandagochtend tijdelijk afgesloten, omdat er een man op de rijbaan liep.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de man van plan was de snelweg over te steken. Het is onbekend waarom de man dit wilde.

Nadat de man van de weg was gehaald, werd de tunnel weer geopend voor verkeer.