Marathon Utrecht komt eraan; het verkeer moet hier rekening mee houden

Zondag 18 mei vindt de 41ste editie van de Utrecht Marathon plaats. Dat betekent de nodige drukte, en de stad moet rekening houden met extra verkeersdrukte en wegafsluitingen. Dat komt doordat de route dit jaar anders is dan gebruikelijk.

De marathon in Utrecht heeft een aaneensluitende route is van 42 kilometer, in plaats van twee rondes van 21 kilometer. Het parcours loopt voor een deel door het centrum en het oosten van de stad. Deelnemers leggen daarnaast ook een flink stuk af door de gemeente Houten.

Door de nieuwe route moeten weggebruikers rekening houden met wegomleggingen. Naast afsluitingen voor autoverkeer kunnen ook fietsers en voetgangers hinder ondervinden. De organisatie heeft een plattegrond gepubliceerd waarop alle wegafsluitingen staan aangegeven.

Openbaar Vervoer of de fiets

De organisatie raadt deelnemers en toeschouwers van de marathon aan te reizen met het openbaar vervoer of de fiets. Dit jaar rijden ook de trams tussen Utrecht Centraal en Utrecht Science Park (USP). De eerste tram vertrekt om 7:00 uur. De dienstregeling voor bussen start om 7:27 uur.

Fietsroutes vanuit Utrecht Centraal blijven toegankelijk. Fietsen kunnen worden gestald in de stallingen op het USP.

Werkzaamheden A12

Tegelijkertijd met de marathon vinden er werkzaamheden plaats aan de A12. De snelweg is dit weekend afgesloten tussen de knooppunten Maanderbroek en Lunetten richting Utrecht. Verkeer wordt omgeleid via de A30, A1 en A27 of via de A50, A15, A2 en A27. Weggebruikers moeten rekening houden met een vertraging van meer dan een uur.