De Meernbrug in Utrecht bijna drie weken afgesloten voor fietsers en voetgangers

De Meernbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht gaat bijna drie weken dicht voor fietsers en voetgangers. De staat van het wegdek van het fietspad is slecht en moet daarom vervangen worden.

Rijkswaterstaat begint op maandag 9 augustus om 07.00 uur met het vervangen van de slijtlaag van het fietspad. De verwachting is dat de werkzaamheden op zondag 29 augustus om 21.00 uur worden afgerond.

In deze periode is het fietspad volledig afgesloten. Het autoverkeer kan wel gebruik blijven maken van de brug.

Omleiding

De omleidingsroutes voor fietsers en voetgangers lopen via de Prins Clausbrug en de Dafne Schippersbrug, en worden aangegeven met gele borden. De extra reistijd kan volgens Rijkswaterstaat voor fietsers oplopen tot 5 minuten en 21 minuten voor voetgangers.

De slijtlaag op De Meernbrug is verouderd en beschadigd. “Het vervangen van een slijtlaag is een tijdrovende klus. De werkzaamheden kunnen maar deels gelijktijdig plaatsvinden vanwege de beperkte ruimte, uithardingstijden en maximaal toegestane gewicht van de machines op het fietspad van de brug”, is te lezen in een persbericht van Rijkswaterstaat.