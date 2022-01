De modieuze tassen van Studio.dai zijn gemaakt door vluchtelingen en gevangenen

De nieuwe collectie van het Utrechtse tassenlabel Studio.dai komt eraan. En dat terwijl het merk nog maar net bestaat. Ontwerper en ondernemer Doortje Herber vertelt waarom de aandacht niet alleen naar de drager, maar ook naar de maker van de tassen gaat.

Herber is een kersverse Utrechtse ondernemer. Afgelopen april is ze begonnen met haar eigen tassenlabel: Studio.dai (spreek uit als ‘studio dee’). Eerst maakte ze de tassen zelf met de naaimachine. Ze wil graag mooie tassen maken, waar je ook al je spullen in kwijt kan. “Praktisch, zonder dat het meteen een Louis Vuitton is.” Nadat ze een tijdje zelf met de naaimachine aan de slag is geweest, gaat er bij Herber een lichtje branden. “Wat nou als ik zowel de drager als de maker gelukkig kan maken met wat ik verkoop?”

Eigen naam

Doortje neemt contact op met een Utrechts naaiatelier. Daar kunnen vluchtelingen meewerken aan de productie van bijvoorbeeld tassen, als afleiding van een periode van onzekerheid. “Ik kwam daar met wilde plannen voor een eigen tassenlabel, dus ze waren een beetje afwachtend. Maar samen met het atelier heb ik het eerste model gemaakt. En dat bleek aan te slaan, boven verwachting.”

Herber vertelt dat ze het belangrijk vindt om de makers van de tassen van Studio.dai mee te nemen in het proces. “Ik ben zo veel mogelijk in het atelier om de mensen met wie ik werk. Ik zie het als een samenwerking waarbij we samen streven naar het realiseren van mooie ontwerpen die tijdloos zijn en een échte toevoeging in iemands dagelijkse leven. Ik probeer hen ook wijs te maken, zodat ze er in de toekomst zelf iets aan hebben.” De tassenmakers krijgen een eigen podium; zij signeren de tassen die ze maken met hun eigen naam.

Vijftig mails

De samenwerking met het naaiatelier verloopt goed, volgens Herber, maar de tassenmakers zitten aan hun taks. Voor het maken van de tassen van Studio.dai zijn meer handen nodig. Doortje vindt haar nieuwe hulp achter de deuren van de gevangenis in Nieuwegein. “Met de productie van textiel, zoals de tassen van Studio.dai, kunnen zij diploma’s behalen. Zo kunnen ze de tijd die ze zitten nuttig besteden.”

Hoe komt een ondernemer eigenlijk in contact met het atelier in een gevangenis? Doortje: “Ik dacht over de gevangenis: dat is een enorm logge organisatie. Toch ben ik maar gewoon mensen op LinkedIn gaan benaderen en gaan mailen met mijn voorstel. Na 50 mails hadden er twee mensen van de gevangenis in Nieuwegein gereageerd. “Kom maar op gesprek”, zeiden ze. Zo ben ik daar terechtgekomen.”

Symbolen

Beide groepen mensen zijn volgens Herber interessant om mee te werken, maar op verschillende manieren. “In het werk met vluchtelingen krijg je te maken met andere talen, wat dingen heel gecompliceerd kan maken. Alle processen en pakbonnen moet je daarom voorzien van symbolen. Je moet dingen duidelijk beeldmatig vastleggen, om elkaar te kunnen begrijpen.”

Werken met mensen in de gevangenis is anders. “Daar moet je veel meer waken voor de kwaliteit van de tassen.” Gevangenen en vluchtelingen zijn twee groepen mensen die over het algemeen veel hebben meegemaakt, zegt Herber. “Je moet ze daarom heel erg betrekken in het proces. Je geeft ze zo toch een stukje erkenning voor het werk dat ze doen. Dat vind ik heel belangrijk: om iets te kunnen betekenen voor die mensen.”