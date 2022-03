De mooiste nieuwsfoto’s uit Utrecht nu ook als ansichtkaarten

Met de beste fotografie en de verhalen die 2021 vorm hebben gegeven maakte DUIC voor de tweede keer een groots jaaroverzicht. De mooiste nieuwsfoto’s uit het boek DUIC in 2021 zijn nu ook als ansichtkaarten te koop.

DUIC is een internetplatform in hart en nieren, maar we houden net zo veel van papier. Dat blijkt natuurlijk ook wel uit onze wekelijkse fysieke krant en het jaarboek dat we voor de tweede keer gemaakt hebben. Eigen ansichtkaarten hadden we nog niet, tot nu toe. Want de mooiste foto’s uit het boek DUIC in 2021 zijn nu ook te koop als ansichtkaarten, van elke maand in 2021 één.

Met de aanschaf van de kaarten heb je niet alleen een herinnering aan 2021 – om op te hangen, te bewaren of te versturen – maar steun je ook de lokale journalistiek in Utrecht. Juist in een tijd dat objectieve en lokale informatievoorziening belangrijker is dan ooit

De ansichtkaarten zijn hier te koop voor 7,95 euro. Wil je gelijk een boek kopen? Dat kan hier.