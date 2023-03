De Neude in Utrecht krijgt drie nieuwe bomen die ‘groter zijn dan normaal’

Een iep, esdoorn en honingboom worden komende week geplant op de Neude in Utrecht. Het gaat nu echter nog om tijdelijke plekken. Pas volgend plantseizoen krijgen de bomen de definitieve plek op het plein.

Vorig jaar kapte de gemeente drie kastanjebomen op de Neude. Na een test bleek dat de bomen niet veilig waren. Deze test werd uitgevoerd nadat in december 2021 een kastanje plotseling omviel op het plein. Op de plek waar de drie bomen werden gekapt, komen nu drie andere exemplaren terug.

Voordat de bomen worden geplant, wordt eerst de oude stronk uit de grond gehaald. Vervolgens wordt er een iep, esdoorn en honingboom in de grond gezet. “Omdat het om een drukke locatie in de stad gaat, zullen we grotere bomen planten dan normaal”, schrijft de gemeente.

Tijdelijk

Het gaat echter nog om tijdelijke plekken. De definitieve locaties op de Neude moeten namelijk gereed worden gemaakt voor de nieuwe bomen. “Op de nieuwe locatie maken we eerst een geschikte groeiplaats. We zorgen er zo voor dat de bomen goed kunnen groeien en altijd genoeg water krijgen.”

Het maken van deze groeiplaats kost volgens de gemeente tijd. Om ervoor te zorgen dat Utrechters deze zomer al de voordelen van de bomen kunnen ervaren, worden ze nu al geplant. Volgend plantseizoen, dat loopt van november 2023 tot maart 2024, wordt de iep, esdoorn en honingboom op de definitieve plek geplant.