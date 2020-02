De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 97e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

De herinrichting van de Voorstraat en de Wittevrouwenstraat gaat halverwege april van start en de werkzaamheden nemen ongeveer zes maanden in beslag. De ondernemers in de straat kijken ernaar uit, want er komt meer ruimte voor de voetgangers en fietsers. In deze krant een achtergrondverhaal over de herinrichting van dit bekende stukje Utrecht.

Ook aan de Utrechtse werven wordt gewerkt. Toen in 2006 bleek dat de kades op veel plekken rot waren werd een groot plan gemaakt en kwam er geld beschikbaar. De verwachting was dat het werk in vijf of zes jaar wel afgerond zou zijn, maar zo ging het niet. Het werk is nog altijd niet klaar, maar het geld is wel bijna op. Het project is zo uit de hand gelopen dat het werk is stilgelegd.

In de nieuwe krant staan we ook stil bij armoede in Utrecht. Met 70 euro per week moet Eugenie samen met haar vier kinderen rondkomen. Geen gemakkelijke taak en Eugenie is niet de enige. Volgens de meest recente cijfers heeft zo’n 18 procent van de Utrechtse huishoudens een laag inkomen. Toch horen we de ervaringen van Utrechtse gezinnen die in armoede leven niet vaak. “Uit schaamte”, zegt Eugenie. Zij vertelt wel haar verhaal.

Op 21 februari viert Het Filmcafé het tweejarig bestaan. Wij spraken met eigenaar Omar Waseq en vroegen hem hoe het met de ‘spookjongeren’ gaat die bij hem werken en wat hij van de stad Utrecht vindt.



uitLEVEN!

In de nieuwe DUIC krant zit ook een bijlage van uitLEVEN!. Hierin een stuk cultuur en lifestyle aangevuld met een relevante agenda.

