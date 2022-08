De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 187e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad. In deze krant geeft wijkagent Peter Brons antwoord op de vraag of er echt meer zakkenrollers actief zijn in de binnenstad van Utrecht, wat alle berichtgeving doet vermoeden. Ook geeft hij meerdere tips hoe je kan voorkomen dat je als bezoeker van de binnenstad gerold wordt.

Ook hebben we een achtergrondverhaal over het voorkeursrecht dat de gemeente Utrecht gevestigd heeft op stukken grond in de Merwedekanaalzone. Dat houdt in dat de gemeente als eerste partij mag zeggen of ze de grond wil kopen. Niet alle grondeigenaren zijn daar even blij.

Voor de rubriek Op bezoek bij togen we naar het Vredenburg naar Paul van Dillen. Een winkel met een verleden dat teruggaat tot 1889. De kenners van Oud Utrecht gingen dan weer naar het Máximapark om een rondje te lopen en de vraag te beantwoorden; is er erfgoed te vinden in het park?

We spraken in aanloop naar de Utrechtse Plandeldag met de enige echte Plandelman, Anton Damen. Hij vertelt alles over zwerfafval, en legt uit waarom hij regelmatig op pad gaat om op te ruimen. Lees het in de nieuwe DUIC krant.

Dit en nog veel meer is in de 187e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.