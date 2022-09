De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 188e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Er heerst opluchting en tevredenheid bij omwonenden van het rijksmonumentale Wilhelminapark want de vergunning van het Mout Bierfestival is door de rechtbank van tafel geveegd. De rechter was ook zeer kritisch op de gemeente Utrecht, die haar huiswerk niet goed op orde zou hebben. Toch zegt een woordvoerder van de gemeente dat de uitspraak geen gevolgen heeft voor andere evenementen die binnenkort in het park gehouden worden. Hoe zit deze zaak in elkaar? Meer hierover in de nieuwe DUIC krant.

Met het openen van de scholen is ook het jaar weer begonnen voor Peter Breij en Nico Smeekes van Huiswerkinstituut Breij & Smeekes. Hier krijgen middelbare scholieren ondersteuning bij het leren en huiswerk maken. Want goed kunnen studeren is niet voor iedereen vanzelfsprekend. De leerlingen daarbij helpen, vinden Breij en Smeekes het mooiste werk dat er bestaat.

Vele festivalgangers hebben al kennis kunnen maken met de plantaardige kebab van Karma Kebab. Sinds dit jaar is de eerste vaste horecalocatie te vinden aan de Kanaalweg in Utrecht. Het voormalige fietsendepot van de gemeente Utrecht is omgetoverd tot een kleurrijk restaurant in festivalsferen. Gasten kunnen hier behalve de geliefde pita met kebab eten, maar ook naar evenementen zoals een rollerdisco, immersief theaterstuk of vintage kledingmarkt.

