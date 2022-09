De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 190e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

De mede-oprichter van Le Guess Who?, Johan Gijsen, stopt met zijn werk voor het Utrechtse festival. Het evenement werd in 2007 voor het eerst georganiseerd om ondervertegenwoordigde muziek een podium te geven. In al die jaren is het uitgegroeid tot een festival met internationale aandacht. We vroegen Johan hoe de eerste editie van het festival was en wat Utrecht mist.

Tweeënhalf jaar geleden begon Elisabeth Immink voor zichzelf als makelaar, nadat ze ruim zes jaar bij een van de grootste verhuurkantoren van de stad Utrecht had gewerkt. Dat was het begin van Makelaardij Stek. Dat doet ze hoofdzakelijk zelf, maar op momenten van topdrukte kan ze de juiste mensen inzetten om haar te helpen.

Picnic rijdt sinds 2015 door Nederland om boodschappen te bezorgen. Deze boodschappen worden ingepakt in speciale distributiecentra, en worden via hubs verspreid door de stad. Tot aan dit jaar werden de boodschappen in al deze distributiecentra nog alleen door werknemers ingepakt. Maar op vrijdag 1 april kwam daar verandering in: toen opende koning Willem-Alexander het gloednieuwe gerobotiseerde distributiecentrum van Picnic aan de Atoomweg op bedrijventerrein Lage Weide. DUIC bracht een bezoek aan dit distributiecentrum.

