De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

Het moet 1982 zijn geweest toen Paul van der Aa buurthuis Makosa binnenliep in de Betonbuurt. Er kwamen jongeren, arbeiders en hele families. Het was een andere tijd in Utrecht. Alcohol- en drugsverslaafden waren nog een groter onderdeel van het straatbeeld, agenten gingen zonder versterking sommige wijken niet in, buurten die toen als goed te boek stonden zijn nu verslechterd, slechte buurten uit die tijd zijn nu yuppenwijken geworden. Het was de periode waarin Van der Aa begon als jongerenwerker. DUIC sprak met hem.

Jerry Goossens is columnist, schrijver en journalist. Begin deze maand kwam zijn nieuwste boek ‘Ingeborg,’ uit. Een roman over het leven van zijn achternicht: Ingeborg Lariby. Zij kwam 21 jaar geleden, als enige Nederlandse slachtoffer, om het leven bij de aanslag op het World Trade Center in New York. We vroegen hem hoe hij op het idee kwam voor dit boek en wat zijn lievelingsplek is in Utrecht.

Het begon allemaal 45 jaar geleden op de Lijnmarkt, met de winkel van Clemens Baars en zijn vrouw Laura van de Kerkhof. Bij Passementerie Baars & Van de Kerkhof konden mensen jarenlang terecht voor sierbanden, koorden, linten, knopen, kant, franjes, koorden en meer. Passementen heten die versieringen voor op textiel, kleding en meubels. Even dreigde de speciaalzaak te verdwijnen, want Clemens en Laura gingen met pensioen. Toch is de Passementerie sinds het einde van de zomer terug: op de hoek Achter Sint Pieter opende Aletta Mes (26) haar winkel. Zij zet de zaak van Clemens en Laura voort.

