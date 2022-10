De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 192e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Verwarming uit, een extra trui aan en tijdens het boodschappen doen op de kleintjes letten. Het zal niemand ontgaan zijn dat het leven de afgelopen tijd een stuk duurder is geworden. Ook in Utrecht krijgt een toenemend aantal gezinnen de eindjes nog maar nauwelijks aan elkaar geknoopt. En dat is op steeds meer plekken merkbaar. Scholen en sportverenigingen zien de gevolgen van de energiecrisis en inflatie voor de kinderen in de stad. “We verwachten eigenlijk dat de pittigste tijd nog moet komen”, zegt Anko van Hoepen, bestuursvoorzitter van scholenkoepel SPO Utrecht. Meer hierover in de nieuwe DUIC krant.

Veertig jaar geleden werd een groot deel van Amelisweerd gekapt voor de aanleg van de A27. Nu is het de vraag of de snelweg verbreed gaat worden. Dat zou betekenen dat er opnieuw een deel van het bestaande groen moet verdwijnen. Daarom was er een actieweekend met onder meer boomklimtrainingen over hoe je een bos kan bezetten. Dat is ook precies wat honderden demonstranten in 1982 deden in zelfgebouwde boomhutten. Een van hen was Jos Kloppenborg. Nog steeds zet hij zich met de Kerngroep Ring Utrecht in voor het behoud van Amelisweerd. We vroegen hem wat hij van de huidige situatie vindt en wat zijn droomhuis is in Utrecht.

Een grote nieuwsgierigheid naar de rijke geschiedenis van de stad Utrecht en haar grachten, een avontuurlijke zakenlunch op het water of lekker even zitten en rondkijken na het shoppen. Passagiers aan boord van de rondvaartboten van rederij Schuttevaer hebben ieder hun eigen reden om mee te varen. Schuttevaer is een familiebedrijf dat al decennialang bestaat, en de familie Schuttevaer is een familie met een rijke geschiedenis in de Nederlandse binnenvaart. DUIC spreekt met Karel Schuttevaer, de huidige eigenaar van rederij Schuttevaer in Utrecht.

Dit en nog veel meer is in de 192e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.