De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 193e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad

Terwijl spandoeken die oproepen tot sloop in de wind wapperen aan de gevel van een verouderd huizenblok aan de Queridostraat, wordt er in sommige woningen juist hard gewerkt om de afbraak tegen te houden. Hoewel bewoners van mening verschillen over de gedroomde toekomst van de twee appartementsgebouwen, lijkt het erop dat vooral woningcorporatie Bo-Ex hier een steekje heeft laten vallen. De lokale politiek vraagt om aandacht voor de zaak, de wethouder krijgt er buikpijn van, en DUIC sprak meerdere bewoners. Wat gaat er mis in de Queridostraat?

Ook gingen we op bezoek bij It all starts with a postcard in de Twijnstraat. Een bijzonder leuke winkel. Een zaak waarvan de etalage de aandacht van menig voorbijganger trekt. Regelmatig blijven er mensen staan of vertragen hun pas om even naar binnen te gluren. Binnen zien ze onder meer allerlei (ansicht)kaarten, posters, kalenders en notitieboekjes. Ongeveer de helft daarvan komt uit hun eigen uitgeverij en drukkerij in Lombok. We spraken eigenaar Peter.

De Nijverheid bestaat alweer vijf jaar en daarom spraken we oprichter Daan Bramer. Hier hebben bijna zestig kunstenaars, ontwerpers en andere makers een atelier of werkplek. ‘Een rauwe plek waar kunstenaars kunnen maken, experimenteren en exposeren’, zo luidt de omschrijving. Ook is er een kunstcafé, terras aan het water en elke week culturele programmering. We vroegen Daan waarom De Nijverheid is opgericht en wat Utrecht mist.

Natuurlijk is de krant ook verder gevuld met vaste rubrieken: Pep en Frans over FC Utrecht, Oud-Utrecht over de geschiedenis van de stad, de Favoriete Leesplek van Konstantin, leuke uittips, de stad in cijfers en spraken we met ondernemers.

Dit en nog veel meer is in de 193e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg maken samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode en hebben daarbij jouw hulp nodig! Lees hier meer en bestel alvast een boek.