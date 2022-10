De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 195e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Straatnieuws Utrecht heeft half oktober de pitchnight van Awesome Utrecht gewonnen. De avond stond dit keer in het teken van dakloosheid en woningtekort. Het idee van Straatnieuws: maak fietsenhokken toegankelijker voor daklozen zodat ze niet in de bosjes hoeven te slapen. Sander van der Meijs is nu twee jaar hoofdredacteur van de daklozenkrant. Wij spraken met hem.

Op de Oudegracht zit al sinds 1985 sieradenwinkel ’t Oortje. Een winkel vol kleurrijke sieraden van allerlei materialen, zoals zilver, goud op zilver, edelstaal, titanium, kunststof, rubber, koper en messing. Maar je vindt er ook sjaals, tassen en haarspelden én je kunt er terecht om gaatjes te laten schieten. Sommige vrouwen die daar vroeger voor langskwamen bij ’t Oortje, komen nu met hun dochters langs, vertelt eigenaar Daniëlle Hartings.

Terwijl de wasmachines rustig rommelend ronddraaien en de klok secondes wegtikt maken de bezoekers een praatje met elkaar. Waar de meeste Utrechters hun broeken, rokken en sokken thuis in de wasmachine gooien is er ook een groep die regelmatig in de wasserette komt. Isle Swank maakte er een fotoserie van en die is in de nieuwe DUIC krant te zien.

