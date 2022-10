De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 196e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Utrecht werd jarenlang bouwkampioen genoemd omdat er jaarlijks 3000 woningen werden gebouwd, maar dat aantal lijkt voorlopig niet meer gehaald te worden. Dit jaar worden er zelfs maar duizend huizen in aanbouw genomen. Daarmee lijkt er ook een rem op de groei van de stad te komen. De woningnood blijft echter hoog en hoewel groei volgens de gemeente geen doel op zich is, wil het college er wel alles aan doen om het bouwtempo hoog te houden. Meer hierover in de nieuwe DUIC krant.

Bioloog Lonneke IJsseldijk heeft de afgelopen weken de orka onderzocht die half oktober op het strand van Cadzand aanspoelde en overleed. Het dier van ruim vijf meter lang en ongeveer 2.000 kilo zwaar werd voor onderzoek overgebracht naar Utrecht. Uit de eerste resultaten blijkt dat de orka onder meer een ernstige tandvleesontsteking had, ontstekingen in meerdere organen en al een tijdje niet had gegeten. We vroegen Lonneke of het bijzonder was om een orka te onderzoeken en wat haar mooiste herinnering is aan Utrecht.

Een theatervoorstelling waarin theaterbezoekers zelf meespelen. Dat is het idee van de Portugese theatermaker Raquel André. Met dit concept heeft zij al verschillende steden over de hele wereld bezocht. De komende week gaat ze het tijdens het dans- en theaterfestival Spring in Autumn uitvoeren in Utrecht.

