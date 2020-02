De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 98e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

De meeste Utrechters zijn inmiddels gewend om afval gescheiden weg te gooien. Blikjes, pakken, wijnflessen, kranten, chipszakken en klokhuizen, allemaal moeten ze in een andere prullenbak. Wat gebeurt er eigenlijk met de spullen die de bewoners zo netjes hebben gesorteerd wanneer de vuilcontainers wegrijden? Lees het in de nieuwe krant.

Daarnaast aan artikel over Hoog Catharijne. De verbouwingen in en rond het winkelcentrum zijn al lange tijd in volle gang. Sommige delen zijn al opgeleverd terwijl er bij andere stukken nog begonnen moet worden. We maken daarom een tussenbalans op: wordt de langgekoesterde wens van Hoog Catharijne om verbinding met de stad te krijgen waarheid?

Er is een stevige discussie ontstaan rond het poldergebied Rijnenburg en Reijerscop. De gemeente Utrecht wil er windmolens plaatsen en zonnevelden aanleggen. Op het plan is veel kritiek, voornamelijk van grondeigenaren die in de polder liever woningen willen bouwen en van omwonenden. In de krant stellen we vijf vragen over de ontwikkeling van het poldergebied.

